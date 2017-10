Trump besucht sturmgeschädigte Insel Puerto Rico

US-Präsident Donald Trump will heute die vom Hurrikan „Maria“ schwer verwüstete Karibikinsel Puerto Rico besuchen. Trotz des Heckenschützenanschlags in Las Vegas sagte Trump die Reise in das US-Außenterritorium nicht ab. Er sieht sich mit Kritik konfrontiert, der größtenteils von Latinos bewohnten Insel bislang nicht energisch genug unter die Arme gegriffen zu haben.

Fast zwei Wochen nach dem Wirbelsturm sind dort weiterhin Millionen von Menschen ohne Strom, Trinkwasser und Telefonverbindungen. Auf die Kritik an unzureichender Hilfe durch die Zentralregierung konterte Trump mit Gegenattacken auf Vertreter der Inselbehörden, denen er schlechtes Krisenmanagement vorwarf.