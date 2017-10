Dirty Campaining: SPÖ leitet rechtliche Schritte ein

Die SPÖ versucht in der Causa Silberstein rund um Dirty Campaigning via Facebook, in die Offensive zu gehen: Laut dem interimistischen Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter werden Klagen gegen die Betreiber der drei Facebook-Seiten eingebracht - nachdem deren Identität nicht feststeht, gegen unbekannt. Auch von Facebook will man mit juristischen Mitteln die Herausgabe der Namen der Initiatoren erzwingen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz wurde eingeladen, sich den Klagen anzuschließen. Dieser forderte zuvor eine Entschuldigung von SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern.

