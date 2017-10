250-Kilogramm-Bombe in Berlin entschärft

Rund 14 Stunden nach der Entdeckung haben Spezialisten der Polizei eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der deutschen Hauptstadt Berlin unschädlich gemacht. Die Entschärfung des 250 Kilogramm schweren Sprengkörpers sei erfolgreich verlaufen, teilten Feuerwehr und Polizei in der Nacht auf heute beinahe zeitgleich mit. Mit der Entwarnung durften auch die Anwohner in ihr Zuhause zurückkehren.

„Unsere Kollegen des #LKA haben den Zünder gesprengt und die #Weltkriegsbombe in #Schoeneberg dadurch entschärft“, schrieb die Berliner Polizei auf Twitter. Die Anwohner durften gleich im Anschluss in ihre Wohnungen zurückkehren.

Auf Höhe von S-Bahn-Trasse

Die Entschärfung hatte kurz vor 1.00 Uhr begonnen und etwa eine halbe Stunde gedauert. Schwierig war laut Polizei, dass die Bombe auf einem Erdhügel in Höhe einer S-Bahn-Trasse lag. Die Bombe konnte nach Einschätzung von Experten nicht transportiert werden. Die deutsche Bombe mit russischem Zünder war gestern Mittag bei Bauarbeiten nahe dem Innsbrucker Platz auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf entdeckt worden.