FPÖ will Entpolitisierung des Sportbereichs

FPÖ-Sport- und Jugendsprecherin Petra Steger - von Parteichef Heinz-Christian Strache als Regierungshoffnung genannt - sieht eine Entpolitisierung des Sports als wichtigste sportpolitische Aufgabe an, sollte die FPÖ in Regierungsverantwortung kommen. „Die Parteipolitik gehört vollkommen raus aus dem Sport“, sagte sie zur APA. Wichtigstes frauenpolitisches Anliegen ist ihr das Thema Sicherheit.

Kritik an Fördersystem

Inhaltlich hat Steger, die nach wie vor als Basketballerin in der 1. heimischen Bundesliga aktiv ist, konkrete Vorstellungen im Sportbereich. Allem voran will Steger den Einfluss der Politik - etwa bei Förderungen - zurückdrängen. „Es ist das System der Parteipolitik im Sport ausgeprägt wie kaum sonst wo“, so Steger.

Problematisch sei die Intransparenz bei Förderungen und die fehlende Übersicht über den Bedarf an Sportstätten. Daher wäre als erster Schritt eine Erhebung durchzuführen, wo ein Mangel an Sportstätten besteht. Dementsprechend könnte man dann gezielt Investitionen tätigen, so Steger.

Für verstärkte Förderung

Versäumnisse sieht sie auch beim Frauensport, dieser sei bisher „extrem stiefmütterlich behandelt worden“. So gebe es etwa keine Aufzeichnungen darüber, wie hoch die Geldmittel sind, die in den Frauensport fließen. Um die „hohe Drop-out-Rate“ jugendlicher Sportler beim Berufseinstieg zu verringern sollten ihrer Meinung nach Betriebe mittels Anreizmodellen dazu motiviert werden, junge Sportler aufzunehmen und diesen jene zeitlichen Freiräume zu geben, die sie für ihre Sportausübung brauchen. „Was da dringend hergehört, ist eine Förderung vergleichbar mit dem (2008 abgeschafften, Anm.) Blum-Bonus bei den Lehrlingen“, so Steger.

Frauenpolitisch ist der Tochter von Ex-FPÖ-Chef Norbert Steger vor allem das Thema Sicherheit ein Anliegen, das sie mit der Migrationsfrage verknüpft: „Frauensicherheit war auch davor ein Thema, aber durch die Flüchtlingskrise 2015 hat sich das extrem verschärft.“