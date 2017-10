Eishockey: CHL-Trio kämpft um letzte Chance

In der Champions Hockey League (CHL) beginnt heute die entscheidende Phase in der Gruppenphase. Das österreichische Trio Vienna Capitals, KAC und Red Bull Salzburg kämpft dabei um die letzte Chance zum Aufstieg in die K.-o.-Runde. Die beste Ausgangslage hat noch der KAC, aber auch für die Klagenfurter gilt so wie für Wien und Salzburg: verlieren verboten.

