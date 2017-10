Juncker sieht kaum Fortschritte in „Brexit“-Gesprächen

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat erneut klargemacht, dass die EU noch nicht mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen verhandeln könne. „Ich kann nicht sagen, dass wir bereit sind, in die zweite Phase eintzutreten“, sagte Juncker heute vor dem Europaparlament in Straßburg.

„Wir können noch nicht über die Zukunft sprechen, ohne dass Klarheit besteht“, sagte Juncker. Die EU und Großbritannien müssten sich „erst auf die Bedingungen der Scheidung einigen. Dann sehen wir, ob wir mit Zuneigung wieder zusammenkommen können“, so Juncker weiter. „Wir haben noch nicht ausreichend Fortschritte erzielt.“

„Geht nicht nur um Reden“

Zwar hätten die „Brexit“-Unterhändler gute Fortschritte beim Thema Bürgerrechte gemacht, aber eine Garantie dieser Rechte vor dem Europäischen Gerichtshof sei unvermeidlich.

Juncker würdigte die jüngste Rede der britischen Premierministerin Theresa May in Florenz. Er freue sich, dass May anerkannt habe, dass Großbritannien finanzielle Verpflichtungen hat. Am Ende gehe es aber nicht nur um Reden. Bei Irland und der Grenze zu Nordirland müsse es Lösungen geben, die mit EU-Recht und dem Karfreitagsabkommen in Einklang stehen.

Juncker warnte davor, sich über den Kopf des EU-Chefverhandlers Michel Barnier hinwegsetzen zu wollen. Barnier handle auf der Grundlage klarer Mandate, sagte Juncker vor der nächsten, fünften Runde der „Brexit“-Verhandlungen kommende Woche. Am 20. Oktober befasst sich der EU-Gipfel mit den Verhandlungen.

Barnier weist Vorwürfe der Vergeltung oder Bestrafung zurück

Der EU-Chefverhandler wies unterdessen Vorwürfe zurück, wonach die EU Großbritannien bei den Austrittsgesprächen bestrafen wolle oder Vergeltung suche. „Das werden Sie bei mir nicht finden, dass ich rachsüchtig wäre oder irgendjemanden bestrafen wolle. Nicht mit mir“, so Barnier.

Der EU-Austrittsbeschluss sei eine souveräne Entscheidung der Briten, betonte Barnier. Gleichzeitig verlasse Großbritannien den EU-Binnenmarkt und die Zollunion, man solle „nicht unterschätzen, wie kompliziert das ist. Wer das beschlossen hat, muss dann auch die Folgen hinnehmen“, so der EU-Chefverhandler. „Wir führen den Austritt durch, den sie gewünscht haben“, versicherte Barnier. Sicherlich wäre das mit einer Einigung besser als ohne.