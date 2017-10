Türkei: 250 Festnahmen wegen Putschversuchs angeordnet

In Zusammenhang mit dem Putschversuch vor mehr als einem Jahr haben die türkischen Behörden die Festnahme von mehr als 250 Verdächtigen angeordnet. Es handle sich dabei unter anderen um ehemalige Mitarbeiter des Bildungsministeriums in der Hauptstadt Ankara und um Verwaltungsmitarbeiter in Istanbul, berichtete heute die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

In der Metropole habe die Polizei bereits 35 Menschen in Gewahrsam genommen. Die türkische Führung macht die Gülen-Bewegung des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich.

Allen nun zur Fahndung ausgeschriebenen Verdächtigen wird laut Anadolu vorgeworfen, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben und den Messenger-Dienst ByLock benutzt zu haben. Über diesen Dienst sollen Gülen-Anhänger unter anderem zur Vorbereitung des Putschversuchs kommuniziert haben.

Nach neuesten offiziellen Angaben sitzen in Zusammenhang mit dem Putschversuch etwa 54.400 Menschen in Untersuchungshaft. Mehr als 100.000 wurden aus dem Staatsdienst entlassen oder suspendiert. Die Türkei befindet sich seit mehr als einem Jahr im Ausnahmezustand, in dem Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan per Notstandsdekret regieren kann.