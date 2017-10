Nationalrat: Zahlreiche Vorhaben bei Sondersitzung

Bei der morgigen Sondersitzung des Nationalrats stehen noch vor der Wahl einige Punkte auf der Tagesordnung. Die Grünen machen etwa die Bildung zum Thema. Bildungssprecher Harald Walser hofft auf einen Schulterschluss für seinen Dringlichen Antrag an die Unterrichtsministerin, eine Länderprüfung durch die OECD zu initiieren.

Die OECD solle das heimische Bildungssystem beurteilen und Vorschläge machen, erklärte Walser. Damit komme man weg von einer Ideologie- und hin zu einer Sachdebatte, ist er überzeugt. Die letzte Bildungsreform sei großteils nur eine Organisationsreform gewesen, „jetzt geht’s ans Eingemachte“. Im Fokus der Prüfung sollten nach Walsers Wunsch die Zehn- bis 14-Jährigen beziehungsweise die Übergänge zwischen den Schularten stehen.

Der morgen ebenfalls anstehenden formalen Reparatur des Fremdenrechtspakets werden die Grünen laut Klubobmann Albert Steinhauser wie erwartet nicht zustimmen, zur Novellierung des Tierschutzgesetzes kündigte er einen Abänderungsantrag an.

Schelling-Erklärung gegen „Wahlkampfzuckerln“

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) will bei der Sondersitzung des Nationalrats eine Erklärung gegen „Wahlkampfzuckerln“ abgeben. Wie der ÖVP-Klub sagte, will sich Schelling dafür gegen Beginn zu Wort melden. Schelling will darauf pochen, dass es in Wahlkampfzeiten zu keinen budgetrelevanten Beschlüssen kommen dürfe. Dazu soll es auch Anträge der ÖVP geben.

Der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf (ÖVP) unterstützt die angekündigte Eklärung Schellings. "Ich stelle keinesfalls die Relevanz der noch vor der Wahl stattfindenden Sitzungen und der darin zu behandelnden Themen infrage. Aber ich mache aus gutem Grund und eigener Erfahrung ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Österreicherinnen und Österreicher sich vom Parlament mit Recht in Ruhe erarbeitete, wohl überlegte und nachhaltige Entscheidungen erwarten, deren Auswirkungen auch finanzierbar sind“, so Kopf.

SPÖ will Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten beschließen

Die SPÖ will vor der Wahl noch gemeinsam mit der FPÖ - und gegen den Willen der ÖVP - die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten beschließen. Eine grundsätzliche Vereinbarung aller Parteien gibt es, den staatlichen Unterhaltsvorschuss neu zu regeln.

Hier haben SPÖ und ÖVP aber unterschiedliche Vorschläge vorgelegt. Außerdem wollen SPÖ und ÖVP das Rücktrittsrecht der Kunden bei Lebensversicherungen einschränken: Die bisher unbefristete Rücktrittsmöglichkeit bei Fehlberatung soll befristet werden.

Die für einige der Beschlüsse nötige Zuweisungssitzung wurde mittlerweile von der ÖVP bestätigt. Die Partei habe grünes Licht gegeben, bestätigte der ÖVP-Klub gegenüber der APA. Damit kann die Sitzung, die nötig ist, um neue Gesetzesanträge in die zuständigen Ausschüsse einzubringen, nach der morgigen Sondersitzung stattfinden.