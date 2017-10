Red Bull auch 2016 hoch profitabel

Das Geschäft mit Energydrinks ist für Red Bull weiterhin sehr profitabel. Bei einem Umsatz von 3,38 Mrd. Euro (plus sechs Prozent) erzielte die Red Bull GmbH mit Sitz in Fuschl am See (Salzburg) einen Vorsteuergewinn von 702,3 Mio. Euro (plus zwei Prozent) und einen Jahresgewinn von 526,8 Mio. Euro (plus fünf Prozent). Die Umsatzrentabilität von Red Bull ohne Tochtergesellschaften lag damit bei hohen 20,8 Prozent.

