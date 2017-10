Bisher 5.000 Förderanträge für E-Fahrzeuge

Seit 1. März werden E-Autos, Hybridfahrzeuge und E-Fahrräder mit bis zu 4.000 Euro pro Stück, jeweils zur Hälfte von der öffentlichen Hand und von den Autoimporteuren, gefördert.

Nun wurde Zwischenbilanz gezogen: Mittlerweile sind 5.000 Förderanträge eingelangt, davon entfallen 2.483 Anträge auf Privatpersonen und 2.520 auf Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine.

Von Jänner bis August 2017 wurden in Österreich 3.619 E-Pkws neu zugelassen, das entspricht einem Plus von 45,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Derzeit sind über 13.000 Elektroautos auf Österreichs Straßen unterwegs, der Anteil an den Neuzulassungen liegt bei 1,5 Prozent.