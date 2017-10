Tiroler Konditorei Murauer ist insolvent

Über den Cafe- und Konditoreibetrieb Murauer GmbH mit Sitz in Innsbruck ist ein Konkursverfahren eröffnet worden. Betroffen davon sind 100 Beschäftigte an sieben Standorten in Innsbruck, Hall und Rum. Das teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditreform heute mit.

