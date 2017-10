Leasing: Negativzinsen müssen weitergegeben werden

Gute Nachrichten für Personen, die einen Leasingvertrag abgeschlossen haben: Ähnlich wie bei Kreditverträgen kann es sein, dass auch Leasinganbieter zu viel berechnete Raten an die Kunden zurückzahlen müssen. Ein entsprechendes Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH), wonach Negativzinsen an die Kunden weitergegeben werden müssen, kommt laut Experten auch in diesen Fällen zur Anwendung.

