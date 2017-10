50 Jahre Theorie der Superzelle

Die Zellen von Menschen, Tieren und Pflanzen beherbergen kleine, ehemals frei lebende Symbiosepartner. So steht es heute in jedem Biologielehrbuch. Doch vor 50 Jahren, als diese These veröffentlicht wurde, hielten sie die meisten für Unsinn. Die wissenschaftliche Revolution kam erst später - auf Raten.

