Musiklegende Tom Petty ist tot

Die US-Rocklegende Tom Petty ist tot. Er erlag in seinem Haus in Malibu einem Herzstillstand, wie die Familie in der Nacht auf heute bestätigte. Zuvor hatte es Verwirrung um das Ableben Pettys gegeben. Petty war eine fixe Größe im US-Musikgeschäft: Erfolge feierte er mit seiner Band Tom Petty and The Heartbreakers. Zahlreiche Hits und Ohrwürmer gelangen ihm auch mit den Traveling Wilburys. In der Superband spielte er mit Bob Dylan, George Harrison und Roy Orbison zusammen. Was er mache, sei „einfach nur Rock“, beschrieb Petty sein Lebensgefühl.

