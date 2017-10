Seiten nach Silberstein-Aus weitergeführt

Die SPÖ steht in der Facebook-Affäre weiter unter Druck. Paul Pöchhacker, hochrangiges Mitglied des SPÖ-Kampagnenteams, soll auch nach dem Ausscheiden des umstrittenen PR-Beraters Tal Silberstein in den Weiterbetrieb der Dirty-Campaigning-Seiten gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz involviert gewesen sein. Das berichteten „Presse“ und „profil“ unter Verweis auf ihnen vorliegende Informationen. Kurz nach Veröffentlichung der Artikel am Dienstagabend wurde Pöchhacker von der SPÖ suspendiert.

