Israel riegelt Palästinensergebiete elf Tage lang ab

Wegen des jüdischen Laubhüttenfestes riegelt Israel für die kommenden elf Tage die Palästinensergebiete ab. Die Schließung der Übergänge trete in der Nacht auf heute in Kraft und werde bis zum 14. Oktober andauern, teilte die israelische Armee mit. Die Übergänge am Gazastreifen und Westjordanland werden während dieser Zeit nur bei humanitären Notfällen geöffnet.

Die israelischen Behörden begründen die Restriktionen, die während jüdischer Feiertage routinemäßig verhängt werden, mit Sicherheitserfordernissen und der erhöhten Gefahr von Anschlägen.

Während des Laubhüttenfestes (Sukkot) wollen Tausende Juden unter anderem an der Klagemauer in Ostjerusalem beten. Die Gläubigen drücken ihre Freude darüber aus, dass Gott sie aus der ägyptischen Gefangenschaft führte. Damals wurden nach biblischer Überlieferung immer wieder Hütten zum Übernachten aufgebaut. Zur Erinnerung daran werden auch heute noch Hütten im Garten oder auf dem Balkon aufgestellt.