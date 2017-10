Spaniens König kritisiert Kataloniens Regierung

Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien vom Sonntag hat Spaniens König Felipe VI. der Regionalregierung in Barcelona heute vorgeworfen, die Stabilität des gesamten Landes zu gefährden.

APA/AFP/Casa Real/Francisco Gomez

„Mit ihrem unverantwortlichen Verhalten können sie die Stabilität Kataloniens und ganz Spaniens in Gefahr bringen“, sagte das Staatsoberhaupt am Abend in einer Fernsehansprache. Spanien müsse seine „verfassungsmäßige Ordnung“ gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen verteidigen.