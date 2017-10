Eishockey: Rot-weiß-roter Jubel in Champions League

Die drei österreichischen Vertreter in der Champions Hockey League (CHL) haben am vorletzten Spieltag der Gruppenphase kollektiv für Jubel gesorgt. Die Vienna Capitals, Red Bull Salzburg und auch der KAC wahrten gestern mit Siegen die Chance auf den Aufstieg in die K.-o.-Phase. Das Trio sicherte sich mit den Erfolgen im wahrsten Sinne des Wortes Finalspiele in der letzten Runde.

