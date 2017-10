Motiv für Massaker in Las Vegas weiter unklar

Eineinhalb Tage nach dem Blutbad bei einem Konzert in der US-Casinometropole Las Vegas ist das Motiv des Todesschützen Stephen Paddock weiter unklar. Die Ermittler machten Fortschritte, hätten aber noch keine „vollständigen Antworten“, sagte Bezirkssheriff Joseph Lombardo gestern vor Journalisten. Wie er weiter bestätigte, laufen Gespräche mit der Freundin des Täters, die auf den Philippinen lokalisiert worden sei.

Er nannte die 62-jährige Marilou Danley, die einen australischen Pass hat, eine „Person von Interesse“. So bezeichnen Ermittler Menschen, von denen sie sich wichtige Informationen versprechen, die aber gegenwärtig nicht zwangsläufig als Tatverdächtige eingestuft werden.

Rätsel um Überweisung auf die Philippinen

Lombardo sagte, er erwarte in den nächsten Stunden „wesentliche Informationen“, es blieb aber unklar, ob er sich dabei auf die Freundin bezog. Laut Medienberichten soll sie nach Las Vegas zurückgebracht werden. Neue Rätsel gibt eine Geldüberweisung Paddocks in Höhe von 100.000 Dollar auf die Philippinen auf. Zunächst war aber nicht bekannt, ob sie kurz vor der Tat erfolgte und an wen das Geld ging.

Bereits am Montag konnten Ermittler den Hergang des Massakers von Las Vegas rekonstruieren. Paddock schlug zuerst die Scheiben in seinem Hotelzimmer ein, um auf die Tausenden Konzertbesucher schießen zu können. Später schoss er auch auf die Beamten vor seinem Zimmer.

