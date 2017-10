Naturhistorisches Museum lädt zu Tiersimulation

Warum flippt ein Hund aus, wenn er einen Artgenossen sieht? Was will eine Katze sagen? Im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien wird versucht, Antworten auf diese und ähnliche Fragen geben. Zu diesem Zweck wurden unter anderem interaktive Stationen errichtet, die ermöglichen, sich in die beliebtesten Haustiere der Österreicher hineinzuversetzen.

Mehr dazu in wien.ORF.at

Katze bleibt Lieblingshaustier

Laut einer Umfrage sind Katzen wie schon in der Vergangenheit die beliebtesten Haustiere der Österreicher. 90 Prozent sehen in ihren Haustieren einen guten Freund, 74 Prozent betrachten sie sogar als ein Familienmitglied.

Mehr dazu in ooe.ORF.at