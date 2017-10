Harte Kritik von Felipe VI.

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will „in den nächsten Tagen“ die Unabhängigkeit Kataloniens ausrufen. Sobald das vollständige Ergebnis des Referendums vorliege, werde Katalonien binnen 48 Stunden unabhängig, so Puigdemont am Mittwoch in einem Interview mit der BBC. Er geht von „Ende dieser oder Anfang nächster Woche“ aus. Zuvor hatte der spanische König Felipe VI. die katalanische Führung mit harten Worten kritisiert. Über die Polizeigewalt am Referendumstag, durch die Hunderte Menschen verletzt worden waren, verlor der König kein Wort.

Lesen Sie mehr …