SPÖ in Facebook-Affäre weiter unter Druck

Die SPÖ steht in der Facebook-Affäre weiter unter Druck. Paul Pöchhacker, hochrangiges Mitglied des SPÖ-Kampagnenteams, soll auch nach dem Ausscheiden des umstrittenen PR-Beraters Tal Silberstein in den Weiterbetrieb der Dirty-Campaigning-Seiten gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz involviert gewesen sein.

Das berichteten „Presse“ und „profil“ unter Verweis auf ihnen vorliegende Informationen. Kurz nach Veröffentlichung der Artikel gestern Abend wurde Pöchhacker von der SPÖ suspendiert.

Offene Fragen zu Puller-Job für Dönmez

Der „Standard“ berichtete indes über Ungereimtheiten bei einer Nebentangente der Affäre: Der Silberstein-Mitarbeiter Peter Puller war im Sommer auch - wie schon länger bekannt - für eine Anti-Extremismus-Plattform des Ex-Grünen und jetzigen ÖVP-Kandidaten Efgani Dönmez tätig.

Laut „Standard“ gibt es dabei einige Differenzen bei Budget und Honorarvereinbarung. Dönmez gab das Gesamtbudget des Projekts mit 20.000 Euro an, er will aber „keinen Cent“ an Puller gezahlt haben - und nichts von dessen Silberstein-Agenden gewusst haben.

Die Zeitung berichtete allerdings von einem Vertrag der Trägerplattform Gesellschaft für Politikanalyse mit Puller mit einer Gesamtvergütung von über 180.000 Euro. Weder Ingo Forstenlechner von der Gesellschaft für Politikanalyse noch Puller wollten sich gegenüber dem „Standard“ zu Details äußern.