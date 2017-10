Champions League: St. Pöltens Frauen vor Mammutaufgabe

St. Pöltens Frauen stehen in der Champions League vor einer Mammutaufgabe. Im Sechzehntelfinale der Königsklasse baut sich Englands Spitzenclub Manchester City als Gegner auf. Vor dem Hinspiel heute in der NV-Arena (20.15 Uhr, live in ORF Sport + und im Livestream) herrscht bei den Niederösterreicherinnen aber demonstrativ Zuversicht.

