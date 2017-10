Erzdiözese Wien verstärkt Missbrauchsprävention

Eine neue Broschüre der Erzdiözese Wien soll praktische Hinweise für eine bessere Prävention von Gewalt und Missbrauch in kirchlichen Kinder- und Jugendgruppen liefern.

„Mein sicherer Ort“ heißt die 68-seitige Broschüre, die sich speziell an ehrenamtliche Gruppenleiter richtet und in den nächsten Tagen in 3.000-facher Ausführung in die Pfarren versendet wird.

Mehr dazu in religion.ORF.at