Chemienobelpreis für „coole“ Mikroskopie

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Pioniere der Mikroskopie: an den Schweizer Jacques Dubochet, den in Deutschland geborenen Amerikaner Joachim Frank und an den Briten Richard Henderson.

Die drei Forscher werden laut Nobeljury für die Entwicklung der Kryoelektronemikroskopie ausgezeichnet, die hochauflösende Bilder von Biomolekülen ermöglicht. Das habe die Biochemie revolutioniert, hieß es in der Begründung.

