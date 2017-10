Italien gab entwendete Gemälde an Österreich zurück

Zwölf Ölgemälde auf Goldgrund aus dem 15. Jahrhundert, die in Diebstählen der Jahre 1986 und 1987 aus den Kirchen in Bad St. Leonhard in Kärnten und im oberösterreichischen Hallstatt entwendet und in Italien sichergestellt wurden, sind heute an Österreich zurückgegeben worden.

Den Carabinieri war es im März gelungen, die Gemälde zu retten, bevor sie in rechtswidrigen internationalen Verkehr gebracht wurden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Ferrara hatten sich auf den illegalen Kunstmarkt konzentriert. Zwei Händler wurden wegen Hehlerei angezeigt. Sie waren dabei, die Werke im Ausland zu verkaufen. Die Ermittlungen laufen noch.