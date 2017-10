Land Kärnten klagt Gutachter in Causa Seenkauf

Das Land Kärnten will in der Causa Seenkauf Geld von den damaligen Gutachtern zurückholen. Das Land soll im Jahr 2007 um zwölf Mio. Euro zu viel für Grundstücke des ÖGB und der BAWAG am Hafner-, Ossiacher und Maltschacher See bezahlt haben. Der Oberste Gerichtshof erklärte eine Zivilklage gegen die Gutachter nun für zulässig.

