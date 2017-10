EU-Kommission legt Paket für Mehrwertsteuerreform vor

Die EU-Kommission hat heute ein Paket für eine umfassende Mehrwertsteuerreform in der EU vorgelegt. Insgesamt gehen nach Schätzungen der Behörde jedes Jahr in der EU 150 Mrd. Euro an MWSt-Einnahmen verloren, davon ein Drittel durch grenzüberschreitenden Betrug. Durch die Reform könnten die Ausfälle um 80 Prozent verringert werden, sagte die EU-Kommission in Brüssel.

„Die Mitgliedsstaaten sollten grenzübergreifende Mehrwertsteuerumsätze spätestens ab dem Jahr 2022 wie inländische Umsätze auf dem gemeinsamen Binnenmarkt behandeln“, sagte der zuständige EU-Steuerkommissar Pierre Moscovici. Derzeit würden sich Unternehmen und Bürger bei grenzüberschreitenden Geschäften in der EU noch immer 28 unterschiedlichen Mehrwertsteuersystemen gegenübersehen, was Kriminellen und Terroristen Schlupflöcher biete.

Das Paket ist der Anfang einer Reform, ein weiteres soll November folgen. Detaillierte technische Vorschläge für ein modernisiertes EU-Mehrwertsteuersystem will die EU-Kommission 2018 unterbreiten, wie aus einem Entwurf der Mitteilung hervorgeht.