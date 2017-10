Ermittlungen gegen Ex-LH Dörfler eingestellt

Die Ermittlungen gegen den ehemaligen freiheitlichen Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler in Zusammenhang mit der Umfahrung Bad St. Leonhard sind eingestellt worden, so die Korruptionsstaatsanwaltschaft. In anderen Fällen wird weiter ermittelt.

