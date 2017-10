Große Bandbreite an Ideen

Sicherheit und Verteidigung sind im aktuellen Wahlkampf immer wieder Thema - gerade im Bereich Migration wird oft mit dem Faktor Sicherheit argumentiert. In ihren Programmen gehen die wahlwerbenden Parteien unterschiedlich mit dem Thema um. Während etwa die Grünen Sicherheit vor allem auch mit dem Bereich Soziales verwoben sehen, haben SPÖ, ÖVP, aber auch FPÖ ganz konkrete Forderungen, etwa bei der Aufstockung von Polizeidienststellen. Die KPÖ Plus hingegen setzt völlig auf Abrüstung, NEOS will eine EU-Armee.

Lesen Sie mehr …