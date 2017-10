Tennis: Thiem in Asien völlig außer Tritt

Für Dominic Thiem ist die Asientournee bisher völlig enttäuschend verlaufen. Nach seiner Auftaktpleite in Chengdu in der vergangenen Woche musste sich der 24-Jährige gestern auch in Tokio schon nach dem ersten Match wieder verabschieden.

Coach Günter Bresnik scheute nicht vor Kritik zurück: „Eine schwache Vorstellung.“ Auch eine Taktik oder ein Konzept seien nicht zu erkennen gewesen. Warum es derzeit nicht nach Wunsch geht, weiß Thiem allerdings selbst nicht.

Mehr dazu in sport.ORF.at