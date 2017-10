EU will sich weiter heraushalten

Seit das EU-Parlament am Montag zusammengetreten ist, gibt es in Straßburg ein Thema, das alle anderen überschattet: das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum in der spanischen Region Katalonien, das am Wochenende zu einer Gewalteskalation führte. Bei der nachträglich auf die Agenda gesetzten Debatte zeigte sich, wie enorm das Thema über die Landesgrenzen Spaniens hinaus polarisiert. Die EU-Kommission setzt hingegen weiter auf Zurückhaltung - Spanien solle selbst den „Weg aus der Sackgasse finden“. Parlamentspräsident Antonio Tajani warnte vor „gefährlichen Spaltungen“.

