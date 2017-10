Steuerleistung: KTM-Chef Pierer weist SPÖ-Kritik zurück

KTM-Chef Stefan Pierer hat die Darstellung der SPÖ über seine Steuerleistung zurückgewiesen. Die von der SPÖ genannten Einkommensteuerbeträge seien zwar korrekt, beträfen aber nur seine Einkünfte als Aufsichtsrat. Seine deutlich höheren Vorstandsbezüge wurden nach Angaben seiner Sprecherin über eine Firma abgewickelt, wofür Körperschaft- und Kapitalertragsteuer fällig werden.

Die SPÖ hatte behauptet, dass Pierer wegen seines Steuerkonstrukts 2013 nur 2.642 Euro Einkommensteuer bezahlt habe. Pierer weist das zurück: „Die gewählte Struktur ist kein ‚Firmenkonstrukt zur Vermeidung von Steuern‘. Sie entspricht vollinhaltlich der österreichischen Steuergesetzgebung“, heißt es in einer der APA übermittelten schriftlichen Stellungnahme.

Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer

Demnach deckten die 2.642 Euro Einkommensteuer nur Pierers Aufsichtsratsbezüge ab. Seine Tätigkeit als Vorstand der KTM AG habe Pierer aber nicht aufgrund eines Vorstandsvertrages erbracht, sondern aufgrund eines Überlassungsvertrages zwischen der KTM AG und der Pierer Konzerngesellschaft GmbH. Diese Firma habe für die Vergütungen 25 Prozent Körperschaftsteuer bezahlt (rund 200.000 Euro 2012 und 300.000 Euro 2013). Gewinnausschüttungen an Pierer würden darüber hinaus mit 27,5 Prozent Kapitalertragsteuer belegt.

Firmenleistung betont

„Dies bedeutet im Falle eines Zufließens an Herrn Pierer eine Gesamtbesteuerung von ca. 46 Prozent, was dem damaligen Spitzensteuersatz (unter Berücksichtigung der Steuerprogression und der Sechstel-Begünstigung) entspricht“, heißt es in der Stellungnahme.

Außerdem wird darauf verwiesen, dass die gesamte Pierer-Industriegruppe 5.581 Mitarbeiter beschäftige, davon 4.424 in Österreich. Alleine 2017 habe man 400 Arbeitsplätze geschaffen, 10,2 Mio. Euro Körperschaftsteuer bezahlt sowie 41,8 Mio. Euro an Sozialbeiträgen und Lohnnebenkosten.

SPÖ kritisiert Konstruktion

SPÖ-Finanzsprecher Kai Jan Krainer hatte am Beispiel Pierer Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) neuerlich zögerliches Vorgehen gegen Steuervermeidung vorgeworfen. Nach Angaben der SPÖ habe die Finanz die von Pierer eingereichte Steuerkonstruktion zunächst per Bescheid abgelehnt. Somit hätte Pierer angeblich über 500.000 Euro Einkommensteuer pro Jahr zahlen müssen. Die Ablehnung wurde nach Darstellung der SPÖ dann auf „Druck von oben“ aber wieder aufgehoben.

Von Schelling will die SPÖ nun wissen, ob Steuervermeidung mit verschachtelten Firmenkonstruktionen durch Firmenvorstände und Geschäftsführer von der Finanz akzeptiert wird. Außerdem will die SPÖ wissen, welche Mehreinnahmen seit 2007 ohne diese Konstruktionen angefallen wären.

Schelling-Anzeige wegen Amtsgeheimnisses

Schelling lässt nach der Veröffentlichung von Steuerdaten Pierers wegen Verletzung des Amts- und Steuergeheimnisses ermitteln, weil persönliche Daten eines Steuerzahlers veröffentlicht wurden. Den konkreten Fall wollte das Finanzministerium nicht kommentieren. Dass es den von der SPÖ vermuteten „Druck von oben“ im Steuerfall des KTM-Chefs gegeben haben könnte, weist Schelling zurück.

SPÖ sieht sich bestätigt

Die SPÖ sieht sich jedenfalls in ihrer Kritik an den Steuerplänen der ÖVP bestätigt. Von der Steuerfreistellung nicht entnommener Gewinne würde Pierer nämlich stark profitieren, so Krainer. Schon jetzt bezahle er nämlich nur die Hälfte des üblichen Steuersatzes - Körperschaftsteuer statt Einkommensteuer.

Vorige Woche hatte die SPÖ schon darauf hingewiesen, dass Pierer vor Inkrafttreten des Steuerabkommens mit Liechtenstein 20,8 Mio. Euro aus dem Fürstentum nach Österreich überwiesen hat. Laut Pierer stammt das Geld aus einer Lebensversicherung und wurde ordnungsgemäß versteuert. Pierer ist mit 436.536 Euro der größte Einzelspender der ÖVP im laufenden Wahlkampf.