Hirschbrunftschreie versetzten Urlauber in Todesangst

Ein tschechisches Paar, das beim Wandern auf dem Schafberg in Oberösterreich in den Abendstunden Brunftschreie von Hirschen im Wald gehört hatte, hat sich in einer Hütte versteckt und die Bergrettung gerufen. Die beiden glaubten, brüllende Bären gehört zu haben.

