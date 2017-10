Tillerson dementiert Rücktrittsgerüchte

US-Außenminister Rex Tillerson hat einen Medienbericht über angebliche Rücktrittsgedanken zurückgewiesen. Er habe nie die Absicht gehabt, seinen Posten zu räumen, sagte Tillerson heute in Washington.

Er werde sich zudem nicht an Bestrebungen in Washington beteiligen, Trumps Regierung zu schwächen. „Alles, was wir erreicht haben, haben wir als Team erreicht“, sagte Tillerson. Er lobte die Zusammenarbeit sowohl mit dem Weißen Haus als auch mit anderen Ministerien, vor allem mit dem von Verteidigungsminister James Mattis.

Zuvor waren Medienberichte veröffentlicht worden, wonach Tillerson erhebliche Meinungsunterschiede mit dem Weißen Haus ausgetragen hat, zuletzt mit dem Nationalen Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster.