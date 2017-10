Solidaritätspakt vorgestellt

Ein breites Bündnis von NGOs aus den Bereichen Umweltschutz bis Bürgerrechte hat am Mittwoch vor vermehrten staatlichen Repressionen und Angriffen auf die Grundrechte, den Rechtsstaat, Arbeitnehmerrechte und die soziale Sicherheit gewarnt. Mit einem „Solidaritätspakt“ wollen Greenpeace, Volkshilfe und Co. in solchen Fällen Beistand leisten und gemeinsam aktiv werden - um die „Demokratie zu schützen“.

