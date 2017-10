Kurz in London: Warnung vor „Patt“ bei „Brexit“-Gesprächen

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ist besorgt wegen der festgefahrenen „Brexit“-Gespräche, die ein „großes Chaos“ auslösen könnten. „Ich habe die große Befürchtung, dass, wenn wir nicht ordentlich und zügig voranschreiten, es die Gefahr gibt, dass ein großes Chaos entsteht, unter dem wir alle leiden werden“, sagte Kurz heute in London, wo er seinen britischen Amtskollegen Boris Johnson traf.

Kurz wurde von Johnson am frühen Abend in dessen Ministerresidenz nahe dem Buckingham Palace empfangen. Der ÖVP-Chef, der sich am Vortag des Besuchs mit dem EU-„Brexit“-Unterhändler Michel Barnier abgesprochen hatte, drängte vor allem auf Bewegung Londons bei den Streitfragen finanzielle Verpflichtungen und Rechte von EU-Bürgern.

„Ordentlicher Vorschlag“ von London nötig

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte erst am Freitag gesagt, dass es wohl eines Wunders bedürfe, um einen Durchbruch bis Ende Oktober zu erreichen. Kurz sah die Chancen noch intakt, pocht aber auf Bewegung Londons. Um den Zeitplan einzuhalten, „braucht es nächste Woche (...) einen ordentlichen Vorschlag von Großbritannien“, sagte Kurz.

Österreich hat deshalb besonderes Interesse an den „Brexit“-Gesprächen, weil diese unter seiner Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden sollten. „Es ist wichtig, dass es jetzt Fortschritte gibt“, sagte Kurz. Er zeigte sich besorgt, dass sich der Fahrplan bei weiteren Verzögerungen nicht mehr einhalten lassen werde, ein „harter ‚Brexit‘“ führe zu „chaotischen Zuständen, unter denen vor allem Großbritannien leiden wird“.

Kommende Woche findet die letzte Verhandlungsrunde vor dem EU-Gipfel am 19. und 20. Oktober statt, bei dem eigentlich schon die zweite Phase der Austrittsgespräche gestartet werden sollte. In dieser Phase wollen London und Brüssel ihr künftiges Verhältnis klären.