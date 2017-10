US-Außenamt: Tillerson hat Trump nicht Trottel genannt

US-Außenminister Rex Tillerson hat US-Präsident Donald Trump nach Darstellung seiner Sprecherin nicht als Trottel bezeichnet. „Der Minister bedient sich nicht einer solchen Sprache“, sagte Ministeriumssprecherin Heather Nauert heute in Washington. Zuvor war ein Bericht bekanntgeworden, wonach Tillerson dieses Wort in Bezug auf den Präsidenten gebraucht haben soll. Trump selbst sagte bei einem Besuch in Las Vegas, er habe nach wie vor „volles Vertrauen“ in seinen Außenminister.

Wenige Stunden zuvor hatte Tillerson öffentlich erklärt, nicht zurücktreten zu wollen und seine Treue zu Trump versichert. Anschließend habe er ein Gespräch mit Trump gehabt, sagte Nauert. Dieses sei positiv verlaufen. „Integrität ist ein Wert für ihn“, betonte die Sprecherin über den Außenminister.

Zuvor hatte Tillerson einen Bericht über angebliche Rücktrittsgedanken zurückgewiesen. Er habe nie die Absicht gehabt, seinen Posten zu räumen, sagte Tillerson in Washington. Er werde sich zudem nicht an Bestrebungen in Washington beteiligen, Trumps Regierung zu schwächen. „Alles, was wir erreicht haben, haben wir als Team erreicht“, sagte Tillerson. Er lobte die Zusammenarbeit sowohl mit dem Weißen Haus als auch mit anderen Ministerien, vor allem mit dem von Verteidigungsminister James Mattis.