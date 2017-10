Weitere Festnahme bei Anti-Terror-Ermittlungen in Paris

Nach dem Fund von vier Gasflaschen im vornehmen 16. Stadtbezirk von Paris haben Anti-Terror-Ermittler einen sechsten Menschen in Gewahrsam genommen. Das bestätigten Justizkreise heute der dpa.

Die Flaschen waren am Samstag in und vor einem mehrstöckigen Wohnhaus gefunden worden. Es gab laut Medienberichten Vorrichtungen, um die Behälter in Brand zu setzen, dazu habe auch ein Mobiltelefon gehört.

Warum das Haus Ziel einer potenziellen Attacke war, ist bisher ungeklärt. Innenminister Gerard Collomb sagte, dass einer der Verdächtigen den Behörden als radikalisiert bekannt gewesen war. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.