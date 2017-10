Letztes Todesopfer nach Mexiko-Erdbeben geborgen

Zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Mexiko ist das letzte Todesopfer geborgen worden. Nach Behördenangaben wurde die Leiche heute in den Trümmern eines siebenstöckigen Bürogebäudes in Mexiko-Stadt gefunden. Der Bürgermeister der Landeshauptstadt, Miguel Angel Mancera, sagte einem Fernsehsender, er erwarte nicht, weitere Opfer zu finden.

Mancera berief sich auf Listen, die mit Hilfe von Familienmitgliedern, Freunden und Zeugen erstellt worden waren. Das Bürogebäude im schwer getroffenen Stadtviertel Roma war die letzte Einsturzstelle, an der die Rettungskräfte nach Opfern suchten. Alleine in der Ruine dieses Gebäudes wurden den Behörden zufolge 49 Leichen gefunden. In den ersten Tagen nach dem Beben der Stärke 7,1 am 19. September wurden 28 Menschen lebend aus dem Haus geborgen, in der gesamten Stadt wurden 69 Menschen lebend aus den Trümmern gerettet.