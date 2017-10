Formel 1: Vettel braucht Erfolgserlebnis

Für Sebastian Vettel geht es beim Grand Prix von Japan am Sonntag in Suzuka (7.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) schon um viel. Nach den Enttäuschungen in den letzten Rennen benötigt der Ferrari-Star endlich wieder ein echtes Erfolgserlebnis, um den WM-Kampf gegen den seit der Sommerpause auftrumpfenden Lewis Hamilton noch offenhalten zu können.

