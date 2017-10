Von Paddock ins Ausland geschickt

Auch die Freundin des Todesschützen von Las Vegas hat keine Erklärung für das Motiv des Massakers mit 58 Todesopfern. Die 62-jährige Marilou Danley beschreibt ihren Freund als „fürsorglich“ und „gütig“, sie habe keine Vorzeichen für die Tat erkannt, ließ sie in einem Statement ausrichten. Danley kehrte am Mittwoch von den Philippinen in die USA zurück. Das Ticket für die Reise hatte ihr Paddock geschenkt - offenbar wollte er, dass sie während der Tat im Ausland ist.

