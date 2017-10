OÖ: Schwierige Ermittlungen nach versuchter Entführung

Weiterhin schwierig gestalten sich die Ermittlungen der Polizei in Weyer in Oberösterreich nach der versuchten Kindesentführung in der vergangenen Woche. Bisher gab es keinen entscheidenden Hinweis.

