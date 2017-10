Chaplin-Sohn mit Uraufführung in Gugging

Eine außergewöhnliche Uraufführung findet am Sonntag in Gugging in Niederösterreich statt. Der Sohn von Charlie Chaplin, der Experimentalmusiker Christopher Chaplin, präsentiert in der Art-Brut-Galerie neue musikalische Werke.

