Salzburgs Ex-Bürgermeister Schaden geht gleich in Pension

Nach seinem Rücktritt als Salzburger Bürgermeister als Folge der Verurteilung in der Swap-Affäre dürfte Heinz Schaden (SPÖ) doch gleich in Pension gehen. Laut „Salzburger Nachrichten“ (Donnerstag-Ausgabe) hat Schaden die Auszahlung der Politikerpension beantragt. Ursprünglich war geplant, dass der 63-Jährige für 15 Monate in die Arbeiterkammer zurückkehrt.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at