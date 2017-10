Große Fatima-Feiern in Österreich

Mit großen Gottesdiensten in aller Welt, so auch in Österreich, geht kommende Woche das Jubiläumsjahr 100 Jahre Fatima-Marienerscheinungen zu Ende. In Graz, Wien und Salzburg gibt es große Fatima-Feiern. Bei einer Marienerscheinung in einem kleinen portugiesischen Dorf soll die Madonna drei Hirtenkindern erschienen sein.

