Rückkehr zur klassischen Literatur

Der diesjährige Nobelpreis für Literatur geht an Kazuo Ishiguro. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Einem breiteren Publikum ist der Brite für seinen Roman „Was vom Tage übrigblieb“ bekannt, der mit Emma Thompson und Anthony Hopkins verfilmt wurde. Die Entscheidung der Jury ist nicht zuletzt eine Rückkehr zum klassischen Erzählen. Im Vorjahr war die Entscheidung der Jury für Bob Dylan unter anderem als „Trumpisierung des Nobelpreises“ kritisiert worden.

Lesen Sie mehr …