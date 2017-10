Deutscher Verfassungsschutz: 1.800 islamistische Gefährder

Die Zahl gewaltbereiter Islamisten in Deutschland nimmt nach Angaben des deutschen Bundesverfassungsschutzes weiter zu. Inzwischen würden mehr als 1.800 Menschen zum islamistisch-terroristischen Personenpotenzial gezählt, sagte Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen heute bei einer öffentlichen Anhörung des Geheimdienstausschusses des deutschen Bundestags in Berlin.

Die Zahl der Salafisten liege bei etwa 10.300. Der Salafismus ist seit Jahren die am stärksten wachsende islamistische Bewegung in Deutschland. Er ist eine radikale Strömung des Islam und für junge Muslime häufig eine Zwischenstation auf dem Weg in den Dschihad.

Die öffentliche Anhörung der Chefs der Geheimdienste Bundesverfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und MAD ist eine Premiere. Sie ist Teil der Reform der parlamentarischen Kontrolle der Dienste und soll künftig einmal im Jahr stattfinden. Der Geheimdienstausschuss des Bundestags, das Parlamentarische Kontrollgremium, tagt sonst stets geheim.