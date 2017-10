Rufe nach U-Ausschuss zu Silberstein-Affäre

Der Wahlkampf soll zum U-Ausschuss-Thema werden. Einige Parteien können sich vorstellen, die Silberstein-Affäre nach der Wahl in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu durchleuchten.

So spricht sich Peter Pilz dafür aus, gleich bei der konstituierende Sitzung des Nationalrates einen solchen U-Ausschuss einzusetzen. Grüne und NEOS sind skeptisch, ob das Parlament hier zuständig ist.

Der grüne Klubchef Albert Steinhauser gab in der Tageszeitung „Der Standard“ zu bedenken, dass das Parlament die Verwaltungstätigkeiten und die Vollziehung des Bundes prüfen darf, die Silberstein-Affäre aber wenig damit zu tun habe. Die Grünen hätten grundsätzlich aber nichts gegen einen U-Ausschuss, bei dem zumindest der Umgang mit öffentlichem Geld geprüft werden könnte, so Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek am Rande einer Wahlveranstaltung.

Pilz: „Affäre gehört aufgeklärt“

Die Liste Pilz sprach sich grundsätzlich für einen Untersuchungsausschuss in der Causa aus. „Ich halte die Gusenbauer-Silberstein-Affäre für eine der schmutzigsten Geschichten, die mir je in einem Wahlkampf untergekommen sind“, sagte Listengründer Peter Pilz bei einer Pressekonferenz. „Diese Affäre gehört im Interesse der gesamten Politik aufgeklärt.“

Sollten die Voraussetzungen für einen U-Ausschuss nicht gegeben sein, müsse eine Untersuchung woanders stattfinden. Die SPÖ-interne Taskforce, die vom interimistischen Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter geleitet wird, hält Pilz für wenig geeignet: Das sei „ja so, wie wenn man die Panzerknacker beauftragt, Banküberfälle aufzuklären“.

FPÖ gesprächsbereit, NEOS-Chefin hat Zweifel

Auch FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl gibt sich gesprächsbereit, nach dem Wahltag mit den anderen Fraktionen über einen U-Ausschuss zu reden. Das Dirty Campaigning von Silberstein will Kickl dort zwar nicht in den Fokus rücken - wohl aber „die Finanzierungsnetzwerke hinter den Regierungsparteien“, denn: Silberstein habe offenbar deren „Kauf als Geschäftsmodell“ auch in Rumänien und Israel betrieben - „und das wäre eine Untersuchung wert“.

Die Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat ihre Zweifel, ob ein Untersuchungsausschuss das geeignete Mittel zur Aufarbeitung wäre. Sie sprach sich am Rande einer Pressekonferenz zwar grundsätzlich für mehr Transparenz in der Causa aus, stellte sich aber die Frage, was rechtlich überhaupt möglich sei. Ihr Vorschlag: „Das sollten die Wählerinnen und Wähler entscheiden.“