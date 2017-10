Theologe sieht Papst als „Dirty Campaigning“-Opfer

In Sachen Häresievorwurf erhält der Papst Unterstützung von dem Salzburger Theologen Dietmar Winkler. Die Kritik, die einige Theologen und Bischöfe jüngst an Papst Franziskus richteten, erinnere ihn an „Dirty Campaigning“, so Winkler.

